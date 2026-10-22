فرمانده انتظامی گیلان از شناسایی و دستگیری هزار و ۸۰۰ نفر از اراذل و اوباش امسال در استان خبر داد و گفت: ۲۱ شرور هم که با سلاح گرم و سرد موجب درگیری شده بودند زمین گیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سردار حسین حسن پور با تشریح اقدامات پلیس گیلان در برخورد با جرایم خشن و اراذل و اوباش در سال ۱۴۰۵، گفت: از ابتدای امسال تا اکنون، با اجرای ۱۳ مرحله عملیات ضربتی در سراسر استان، حدود هزار و ۸۰۰ نفر از اراذل و اوباش در مناطق مختلف گیلان شناسایی و دستگیر شدند و ۳ و ۵۰۰ نفر از مجرمان سابقه دار نیز احضار و از آنان تعهد گرفته شد.

وی از شناسایی و برخورد قانونی با ۱۲۱ نفر در این مدت به جرم قدرت نمایی در فضای مجازی در استان خبر داد و افزود: همچنین امسال، ۲۱ نفر از اراذل و اوباشی که به صورت مسلحانه (با سلاح سرد و گرم) اقدام به درگیری و تهاجم کرده بودند، با اقدام به موقع و تیراندازی پلیس زمین‌گیر و دستگیر شدند و بیش از هزار قبضه سلاح سرد و گرم از این افراد کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی گیلان با بیان اینکه با افزایش گشت‌های انتظامی و اطلاعاتی، شاهد کاهش ۲۱ درصدی نزاع‌های دسته جمعی در سطح معابر استان در سال جاری بودیم، گفت: سن برخی از افراد دستگیرشده بسیار پایین است و از خانواده‌ها و والدین تقاضا می‌کنیم بر رفتار فرزندان جوان خود نظارت بیشتری کنند تا شاهد چنین جرایمی نباشیم.

سردا حسن پور با قدردانی از همراهی مردم با مجموعه انتظامی گیلان، هشدار داد: اراذل و اوباش و هنجارشکنان بدانند که تمامی تحرکات آنها در پناهگاه‌ها و معابر زیر رصد کامل اطلاعاتی، فنی و عملیاتی پلیس و دستگاه قضایی قرار دارد و عزم دستگاه‌های امنیتی و قضایی در برخورد با عاملان ناامنی جامعه جدی و قاطع است.

وی گفت: شهروندان می‌توانند هرگونه رفتار مشکوک و شرارت را به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ و یا سامانه ۱۹۷ گزارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن اقدام قانونی انجام شود.