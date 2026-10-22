به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سید احمد موسوی پدر امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح امروز بعد از یک دوره بیماری در سن ۹۲ سالگی درگذشت.

وی از مبارزان انقلابی و از بازماندگان نهضت شهید نواب صفوی بود که فرزند رشیدی همچون امیر سید عبدالرحیم موسوی رئیس شهید ستاد کل نیرو‌های مسلح را تربیت کرد.

امیر سپهبد شهید سید عبدالرحیم موسوی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران و متولد شهر مقدس قم بود که روز نهم اسفندماه ۱۴۰۴ در جریان حمله ددمنشانه نظامی آمریکا و رژیم صهیونی به بیت رهبری در کنار رهبر شهید انقلاب اسلامی، به فیض شهادت نائل آمد.

پیکر مطهر این امیر شهید روز ۱۴ فروردین امسال، پس از تشییع باشکوه در قم، در صحن امام هادی (ع) حرم مطهر حضرت معصومه (س) به خاک سپرده شد.