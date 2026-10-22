مجری طرح ذخیره‌ساز‌های انرژی ساتبا، با تأکید بر اینکه توسعه سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی یک ضرورت برای شبکه برق کشور است، گفت: ضوابط اتصال این سامانه‌ها به شبکه در حال تدوین است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از ساتبا، مینو غلامی، مجری طرح ذخیره‌ساز‌های انرژی ساتبا، با بیان اینکه ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از ۶ هزار مگاوات عبور کرده است، گفت: توسعه سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی در کنار نیروگاه‌های تجدیدپذیر به‌منظور حفظ پایداری شبکه ضروری است.

غلامی با اشاره به ضرورت توجه به استاندارد‌های فنی و ایمنی گفت: سامانه‌های ذخیره‌ساز انرژی صرفاً یک محصول بازاری نیستند، بلکه یک محصول مهندسی محسوب می‌شوند و حمل، انبارش، نصب و بهره‌برداری از آنها باید مطابق پروتکل‌ها و استاندارد‌های مشخص انجام شود.

او افزود: در مورد باتری‌های لیتیومی، رعایت استاندارد‌های حمل و نگهداری اهمیت بالایی دارد؛ چرا که عدم رعایت الزامات ایمنی می‌تواند علاوه بر کاهش عمر تجهیزات، خطرات جدی ایجاد کند.

مجری طرح ذخیره‌ساز‌های انرژی ساتبا ادامه داد: دستورالعمل‌ها و ضوابط اتصال به شبکه این سامانه‌ها باید مشخص کند که تجهیزات در چه شرایطی به شبکه متصل شوند و عملیات شارژ و دشارژ آنها در چه زمان‌هایی انجام گیرد تا کمترین آسیب و بیشترین منفعت برای شبکه ایجاد شود.

غلامی اظهار کرد: این دستورالعمل‌ها با همکاری ساتبا، شرکت توانیر، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و سایر ارکان وزارت نیرو در حال تهیه است و پس از بررسی در کارگروه‌های تنظیم مقررات ساتبا و وزارت نیرو، ابلاغ خواهد شد.

او در پایان تأکید کرد: توسعه ذخیره‌ساز‌ها نیازمند همکاری همه ارکان وزارت نیرو، شرکت‌های برق منطقه‌ای و شرکت‌های توزیع است تا از نظر فنی، مخابراتی، نرم‌افزاری، پایش و کنترل، زیرساخت لازم برای بهره‌برداری مطمئن از این سامانه‌ها فراهم شود.