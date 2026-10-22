وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت : تقویت وحدت ملی و اجرای سند مهندسی فرهنگ، دو اولویت مهم خراسان شمالی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت ملی، توجه به تولید داخلی، بهینه‌سازی مصرف منابع و اجرای سند مهندسی فرهنگ عمومی استان، گفت: در شرایط ویژه اجتماعی، امنیتی و اقتصادی کشور، همه ارکان جامعه باید با همدلی و هماهنگی، برای عبور از چالش‌ها و تحقق اهداف ملی تلاش کنند.

سید عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به تأثیر سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به خراسان شمالی در ایجاد نگاه ویژه به این استان،افزود: امروز تحقق شعار سال با محوریت اقتصاد مقاومتی، بیش از گذشته به توجه هم‌زمان به تولید ملی و کاهش یا بهینه‌سازی مصرف منابع نیاز دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به آسیب‌دیدن سه هزار واحد صنعتی در جریان درگیری‌ها، افزود: بخش عمده این واحد‌ها روند بازسازی را آغاز کرده‌اند و تلاش‌ها برای احیای بخش‌های صنعتی، فولاد، پالایشگاه‌ها و حوزه نفت و گاز، امیدبخش و غرورآفرین است.

وی با بیان اینکه کشور حتی در شرایط عادی نیز با ناترازی در بخش‌های مختلف مواجه بوده است، بر ضرورت اهتمام جدی به بهینه‌سازی مصرف منابع و مدیریت مصارف تأکید کرد و گفت: در نشست‌های شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی باید با رویکردی مضاعف، زمینه تقویت تولید ملی و اصلاح الگوی مصرف فراهم شود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر اهمیت حفظ انسجام اجتماعی تصریح کرد: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر اتحاد مقدس تأکید داشتند و مقام معظم رهبری نیز بر مسئله وحدت و همبستگی تأکید کرده‌اند؛ ازاین‌رو، حفظ و تقویت این سرمایه اجتماعی، ضرورتی حیاتی برای امروز کشور است.

وی تجمعات مردمی و حرکت‌هایی همچون «رهپویان جان‌فدا» را جلوه‌هایی از وحدت و همبستگی مردم دانست و افزود: در شرایط کنونی، نباید اختلاف‌نظرها، حتی اختلافات موجه، به دوقطبی‌سازی در جامعه منجر شود. تقویت نماد‌های وحدت ملی و حمایت از ارکان مدیریت عالی کشور، از الزامات عبور موفق از شرایط ویژه اجتماعی، امنیتی و اقتصادی است.

سید عباس صالحی ادامه داد: از جنگ ۱۲ روزه وارد مرحله‌ای جدید از تقابل شده‌ایم و شرایط کنونی اقتضا می‌کند همه ارکان جامعه با درک مشترک از وضعیت، هماهنگ عمل کنند و توان خود را متناسب با نیاز‌های این مقطع سامان دهند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به وضعیت استان گفت: با تدبیر نماینده ولی‌فقیه، استاندار، مدیران قضایی و سایر مسئولان، وحدت و هماهنگی در خراسان شمالی حفظ شده است و ضروری است این همبستگی بیش از گذشته تعمیق یابد.

وی با اشاره به تدوین سند مهندسی فرهنگ عمومی استان در سال گذشته، این سند را دارای اهمیت ویژه در شرایط کنونی دانست و اظهار کرد: این سند با یک هدف، پنج سیاست و هشت راهبرد تدوین شده است و اجرای دقیق آن می‌تواند به هماهنگی بیشتر فعالیت‌های فرهنگی استان کمک کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتقای سواد رسانه‌ای، تقویت شورای اطلاع‌رسانی، تقویت جایگاه نیرو‌های مسلح، نشاط‌آفرینی و امیدبخشی در جامعه، تقویت گروه‌های مرجع، توسعه خدمات‌رسانی اجتماعی، جلب مشارکت مردمی با رویکرد محله‌محوری و تقویت همبستگی ملی را از محور‌های مورد تأکید در این سند برشمرد.

وی با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مؤثر درباره خدمات دولت، خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی اجتماعی و انعکاس درست اقدامات انجام‌شده باید در کنار جلب مشارکت مردم مورد توجه قرار گیرد. خراسان شمالی نیز در زمینه مشارکت مردمی و رویکرد محله‌محوری تجربه‌های قابل‌توجهی دارد که می‌توان از ظرفیت آنها بهره برد.

سید عباس صالحی با بیان اینکه نشاط اجتماعی و امیدآفرینی در شرایط کنونی اهمیت بیشتری پیدا کرده است، افزود: تحلیل درست شرایط، تقویت گروه‌های مرجع و ارتقای سواد رسانه‌ای باید به‌صورت جدی در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با تأکید بر ضرورت عملیاتی‌شدن سند مهندسی فرهنگ عمومی استان گفت: تشکیل کمیته‌های پنج‌گانه، تقسیم کار مشخص میان دستگاه‌ها و استقرار دبیرخانه با پیش‌بینی پنج نیروی تخصصی، از اقدامات مورد نیاز برای پیگیری اجرای این سند است.

وی افزود: موضوعات فرهنگی باید با نگاهی جامع دنبال شوند و هویت فرهنگی و دینی، عفاف و حجاب و ارزش‌های اخلاقی و دینی در ارتباط با یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی همچنین از آغاز فعالیت شورای عالی سینما و ادبیات در استان‌ها طی یک ماه آینده خبر داد و گفت: رویکرد وزارتخانه، تفویض اختیار به استان‌ها و شناخت دقیق نیاز‌های فرهنگی هر منطقه است تا برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و اولویت‌های بومی دنبال شوند.

وی با اشاره به برنامه‌های حمایتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی خراسان شمالی اظهار کرد: در قالب تفاهم‌نامه‌ای برای شناسایی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فرهنگی استان، ۴۰۰ میلیارد تومان برای پروژه تالار فرهنگی اختصاص می‌یابد تا این طرح تا پایان دولت چهاردهم به نتیجه برسد. چند پروژه دیگر نیز در این تفاهم‌نامه پیش‌بینی شده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به محدودیت منابع در حوزه فرهنگ و گستردگی نیاز‌ها و ظرفیت‌های این بخش، بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای به ثمر رسیدن پروژه‌های فرهنگی تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به پیگیری پروژه‌های فرهنگی بجنورد، بر توجه به سرانه فرهنگی و ضرورت همکاری مسئولان استانی برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی تأکید کرد.