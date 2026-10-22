به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مجموعه تلویزیونی «سرخدار» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی مسعود فرخنده ، با روایتی اجتماعی در فضای بومی شمال کشور و با محوریت حفاظت از جنگل‌ها، از جمعه اول آبان‌ماه هر روز ساعت ۱۷ از شبکه تماشا روی آنتن می‌رود.

عمار تفتی، سلمان خطی، مجید پتکی، علیرضا اوسیوند، میلاد میرزایی، منوچهر علیپور، فریده دریامج، حمیدرضا ابراهیمی، مریم خدارحمی، افشین سنگ‌چاپ، سپیده پهلوان‌زاده، مرتضی زارع، مهیار مجیب، مبین رستگار، زنده‌یاد مهرداد فلاحتگر، بهمن امیرسلیمانی، میلاد حسین‌پور، ارشیا توکلی، شووار کریم‌زاده، نگار محمدی، پرنیا خان‌رمکی، حسین گنجی، هادی اصغری و امیر سالاری از بازیگران این سریال هستند.

همچنین فیلم سینمایی جدید «تیغ خشم» محصول سال ۲۰۲۴ کشور چین ، به کارگردانی «پنگفی کین» و با بازی «اشتون چن»، «مایکل تانگ» و «شانشان، چون یو»، جمعه اول آبان ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره «پی ژینگ»، مبارز جوانی است که از راه مسابقات مبارزه امرار معاش می‌کند. او به دنبال یک محموله ربوده‌شده می‌رود، ولی با کمال تعجب متوجه می‌شود که محموله در واقع یک زن بوده است. عده‌ای زن را با خود می‌برند و زن به «پی ژینگ» التماس می‌کند که او را بکشد. «پی ژینگ» با تحقیقاتی که می‌کند، متوجه می‌شود که آن زن همسر دوم پدر ارباب «گویی» بوده و فرزند کوچکی داشته که از ترس کشته شدن فرزندش، فرار کرده است.

«پی ژینگ» به دنبال بچه می‌رود و او را پیدا می‌کند و همه کسانی را که می‌خواهند جلوی او را بگیرند یا بچه را بکشند، از جمله ارباب «گویی»، از بین می‌برد و تصمیم می‌گیرد بچه را مثل فرزند خودش بزرگ کند.