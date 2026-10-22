دو قطعه لک‌لک سفید پس از مداوا، در زیستگاه‌های آبی طارم به طبیعت بازگردانده شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ دو قطعه لک‌لک سفید که پیش‌تر توسط یک همیار محیط زیست تیمار و مداوا شده بودند، پس از بررسی و اطمینان از سلامت جسمانی، در زیستگاه‌های آبی شهرستان طارم به طبیعت بازگردانده شدند.

این رهاسازی با هدف بازگرداندن این پرندگان به زیستگاه طبیعی و با همراهی همیار محیط زیست انجام شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان طارم، ضمن ابراز قدردانی از اقدامات ارزشمند خانم کناوندی، دوستدار محیط زیست در زمینه تیمار و درمان لک‌لک‌ها، بر اهمیت تداوم اقدامات داوطلبانه و مشارکت‌های ارزشمند مردمی در مسیر حفاظت از گونه‌های در معرض خطر تاکید کرد.