یکی از رهبران جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) با تاکید بر اینکه آزادی اسیران همواره اولویت ملی است از جامعه جهانی خواست برای پایان دادن به فاجعه و رنج‌های آنان، رژیم اشغالگر را تحت فشار قرار دهد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه رسمی حماس در تلگرام (المقاومه)، عبدالرحمن شدید، از رهبران جنبش مقاومت اسلامی حماس، گفت: استفاده از تصویر فرمانده اسیر، ابراهیم حامد، در بازجویی‌های میدانی، اقدامی ارعاب‌آمیز با هدف تحت فشار قراردادن و ترساندن اسیران، خانواده‌های آنان و عموم ملت فلسطین است؛ این اقدام پیام تهدیدآمیز جدیدی در چارچوب سیاست‌های سرکوبگرانه و انتقام‌جویانه رژیم اشغالگر علیه اسرا به شمار می‌رود.

او درباره خطرهایی که جان این فرمانده اسیر را تهدید می‌کند هشدار داد و رژیم جنایتکار صهیونیستی و سازمان زندان‌های این رژیم را مسئول کامل حفظ جان، سلامت و هرگونه آسیب احتمالی به او دانست.

عبدالرحمن شدید تصریح کرد این اقدامات تروریستی هرگز اراده اسرای قهرمان و فرزندان ملت ما را تضعیف نخواهد کرد و آزادی اسیران همواره یک اولویت ملی است.

او همچنین از جامعه جهانی خواست تا برای پایان دادن به فاجعه و رنج‌های اسیران، رژیم اشغالگر را تحت فشار قرار دهد و پیگرد و بازخواست سران جنایتکار صهیونیست را به علت نقض مکرر حقوق ملت و سرزمین فلسطین پیگیری کند.