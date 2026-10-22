به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ رویکردی که در آن در «میدان زندگی و اقتصاد مردم» و به عنوان لانچر‌های اجتماعی و اقتصادی نقش‌آفرین می‌شوند.

میلاد بخشی، مسئول نهضت اجتماعی جوانان استان سمنان، در تشریح جزئیات این جریان‌سازی می‌گوید: این گروه‌ها به‌صورت خودجوش و هدفمند در عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یاریگر هموطنان خود هستند.

وی با تأکید بر اینکه جان‌فدا بودن صرفاً یک عنوان نیست، افزود: در این رویکرد، قرار است بخشی از نیرو‌های “جان‌فدا”، به‌جای آنکه صرفاً آمادگی خود را برای حضور در میدان‌های خاص اعلام کنند، در میدان زندگی مردم نیز نقش‌آفرین شوند؛ گویی هر فرد پشت یک لانچر اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد تا با توان و تخصص خود، برای حل مشکلات محله، ایجاد فرصت‌های اقتصادی و بهبود زندگی مردم اقدام کند.