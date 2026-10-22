به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عملیات تخریب ساخت‌وسازهای غیرمجاز در ۲۳ هکتار از اراضی کشاورزی روستای ایجدان شهرستان ورامین با موفقیت انجام شد.

در این عملیات که در قالب طرح «حکاک» صورت گرفت، در مجموع ۳۱۸ مورد ساخت‌وساز غیرمجاز در اطراف این روستا تخریب گردید. هدف از این اقدام، مقابله جدی با تغییر کاربری اراضی کشاورزی و صیانت از منابع تولید غذایی کشور است تا از گسترش شهرنشینی غیرقانونی در زمین‌های زراعی جلوگیری شود.