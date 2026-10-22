آیت‌الله محمدرضا ناصری با تأکید بر ضرورت پیگیری جدی جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران گفت: نباید اجازه دهیم موضوع شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان و مردم بی‌گناه کشورمان به فراموشی سپرده شود و لازم است این جنایات در مجامع بین‌المللی با جدیت پیگیری شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، آیت‌الله محمدرضا ناصری نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد در دیدار رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور، با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و جمعی از فرماندهان و مردم بی‌گناه در حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار داشت: چگونه ممکن است عالی‌ترین مقام یک کشور به شهادت برسد، اما این جنایت در مجامع جهانی بدون پیگیری جدی باقی بماند؟ نباید اجازه دهیم موضوع شهادت رهبر انقلاب، فرماندهان، شهدای مدرسه میناب و دیگر شهدای حملات دشمن به کشور کمرنگ شود.

او با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوقی و بین‌المللی این اقدامات افزود: آمریکا و رژیم صهیونیستی مرتکب جنایات بزرگی علیه ملت ایران شده‌اند و لازم است تمامی ظرفیت‌های نظامی، حقوقی، سیاسی و بین‌المللی برای پیگیری این جنایات و احقاق حقوق ملت ایران به کار گرفته شود.

ضرورت بهره‌گیری پدافند غیرعامل از تجربیات گذشته

امام‌جمعه یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت نقش سازمان پدافند غیرعامل در صیانت از امنیت و زیرساخت‌های حیاتی کشور تصریح کرد: یکی از ضرورت‌های اساسی در حوزه پدافند غیرعامل، بهره‌گیری از تجربیات گذشته و شناسایی نقاط ضعف و آسیب‌پذیری‌هاست.

او با اشاره به اقدامات رژیم صهیونیستی در جنوب لبنان و شهادت سید حسن نصرالله و جمعی از فرماندهان حزب‌الله خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که چرا از حوادث و جنایات دشمن در لبنان درس‌های لازم گرفته نشد و چگونه شاهد تکرار اقداماتی مشابه در کشور و شهادت رهبر انقلاب و فرماندهان بودیم.

آیت‌الله ناصری تأکید کرد: لازم است با آسیب‌شناسی دقیق حوادث گذشته، سطح هوشیاری و آمادگی کشور بیش از پیش افزایش یابد و در برابر توطئه‌های دشمن، از جمله اقدامات فریبکارانه در پوشش مذاکره و گفت‌و‌گو، با بصیرت و هوشمندی عمل شود.

او همچنین حفاظت از اطلاعات حساس کشور را از مهم‌ترین الزامات امنیت ملی دانست و گفت: نباید اجازه دهیم اطلاعات مهم و راهبردی کشور در اختیار دشمن قرار گیرد و زمینه سوءاستفاده از این اطلاعات علیه ملت و منافع ملی فراهم شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان یزد در ادامه با اشاره به برخی دغدغه‌های عمومی درباره حضور اتباع بیگانه اظهار داشت: با توجه به نقش برخی اتباع بیگانه در ایجاد ناامنی در مقاطع مختلف، ضروری است دستگاه‌های مسئول در چارچوب قانون، برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات جدی‌تری برای ساماندهی، نظارت و پیشگیری از تهدیدات احتمالی در این حوزه داشته باشند.

حضور مردم در میدان باید با حفظ معنویت و وحدت همراه باشد

آیت‌الله ناصری در بخش دیگری از این دیدار، حضور مردم در خیابان‌ها و عرصه دفاع از ارزش‌های اسلامی و انقلابی را ارزشمند توصیف کرد و گفت: امروز خیابان‌ها به عرصه‌ای برای عبادت، حضور مؤمنانه و دفاع از آرمان‌های الهی تبدیل شده‌اند و باید مراقب باشیم این حضور ارزشمند با گناه و معصیت همراه نشود.

او با اشاره به آموزه‌های قرآن کریم درباره ضرورت استقامت در برابر دشمن افزود: خداوند متعال به مؤمنان سفارش می‌کند که در برابر دشمن سست نشوند و با وجود سختی‌ها و دشواری‌های مسیر، مقاومت و پایداری خود را حفظ کنند.

امام‌جمعه یزد تصریح کرد: پشتوانه حقیقی ملت ایران، قدرت و نصرت الهی است و آنچه این ملت را در برابر تهدید‌ها و فشار‌های دشمن مقاوم نگه داشته، ایمان، توکل و اتکای آنان به خداوند متعال است.

او با بیان اینکه دشمنی آمریکا و رژیم صهیونیستی فراتر از مسائل سیاسی است، خاطرنشان کرد: دشمنان با اصل موجودیت ایران اسلامی و ایمان و اعتقادات دینی ملت ایران مشکل دارند؛ ازاین‌رو ضروری است روحیه الهی و انقلابی مردم در میدان و خیابان، با حفظ اتحاد، انسجام و یکپارچگی ملی تقویت شود.

خودکفایی در تأمین نیاز‌های اساسی کشور یک ضرورت راهبردی است

آیت‌الله ناصری در پایان با تأکید بر اهمیت تقویت توان داخلی و کاهش وابستگی کشور اظهار داشت: دستیابی به خودکفایی در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تأمین مایحتاج عمومی مردم و بخش کشاورزی، از ضرورت‌های مهم کشور است.

او افزود: باید با برنامه‌ریزی اصولی و حمایت از ظرفیت‌های داخلی، زمینه تأمین پایدار نیاز‌های اساسی مردم فراهم شود تا کشور در شرایط حساس و بحرانی با مشکل مواجه نشود و دشمن نتواند از وابستگی‌های اقتصادی به‌عنوان ابزاری برای فشار بر ملت ایران استفاده کند.