به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ در این رقابت‌ها که در رشته‌های متنوعی از جمله باز و بسته کردن سلاح، امداد و نجات و خوشنویسی برگزار شد، ۶۱ تیم از آقایان و بانوان به رقابت پرداختند و در نهایت، ۶ تیم برتر موفق به حضور در مرحله نهایی شدند.

این رویداد اجتماعی که با تجمع شبانه مردم دهاقان همراه بود، با همکاری صدا و سیمای استان اصفهان به تصویر کشیده شد.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، پس از اجرای موفقیت‌آمیز این دوره در دهاقان، سایر شهرستان‌های استان اصفهان نیز به‌زودی میزبان این مسابقات خواهند بود.