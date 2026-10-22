به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، به پیش بینی هواشناسی، تا چند روز آینده با توجه به گذر متناوب امواج تراز میانی جو از سطح منطقه، گاهی شاهد افزایش ابر خواهیم بود.

طی این مدت به ویژه در ساعات بعد از ظهر، برخی مناطق و عمدتا ارتفاعات استان، شاهد رگبار باران، رعد و برق، و وزش باد‌های لحظه‌ای شدید خواهند بود.

احتمال ریزش تگرگ در این مناطق نیز دور از انتظار نیست.

تا چند روز آینده با توجه به ابری بودن آسمان، دمای روزانه اندکی کاهش خواهد یافت.

بامداد امروز ابگرم با ۸ درجه سلسیوس، خنک‌ترین شهر استان بود؛ دما در قزوین ۱۱ درجه ثبت شد.