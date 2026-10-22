به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان گفت: سومین جشنواره ملی فیلم کوتاه و عکس روستا و عشایر با نام هزار و یک روایت میزبانی خراسان شمالی آغاز شده است و از میان ۶۷ فیلم کوتاه راه‌یافته به این رویداد ملی، ۶ اثر متعلق به هنرمندان استان است.

فرجی افزود: در بخش مستند این جشنواره فیلم‌های کوتاه «جشن سیاه» ساخته آرمان قلی‌پور دشتکی، «یار مهربان» به کارگردانی امیرحسین اسیوند چمعالی و «به صرف مزد» به کارگردانی مهربد بزرگ‌نیا برای کسب عنوان بهترین فیلم با ۱۹ اثر دیگر راه‌یافته به این بخش رقابت می‌کنند.

به گفته وی در بخش داستانی هم فیلم‌های «مَحرم»، «بهیگ» و «ماه جان» به عنوان سه اثر ساخته هنرمندان استان در مرحله نهایی جشنواره هزار و یک روایت حضور دارند که این آثار به ترتیب به کارگردانی مجید صابریان بروجنی، مسلم فدایی و مهتاب فرهادی تولید شده است.