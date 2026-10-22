به مناسبت هفته استاندارد، مسئولین اداره کل استاندارد استان یزد با حضور در دبستان پسرانه رمضانی یزد، ضمن تبیین مفاهیم و موضوعات مختلف استاندارد، دانش‌آموزان را با اهمیت و نقش استاندارد در زندگی روزمره آشنا کردند.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، بنا بر اعلام اداره روابط عمومی و اطلاع رسانی استاندارد استان یزد: این برنامه آموزشی با هدف توسعه و ترویج فرهنگ استاندارد در میان نسل آینده و افزایش آگاهی دانش‌آموزان نسبت به ضرورت رعایت استاندارد‌ها در ابعاد مختلف زندگی برگزار شد.



در این برنامه، بر اهمیت آشنایی کودکان با مفاهیم استاندارد از سنین پایین و نقش آموزش در شکل‌گیری نگرش صحیح نسبت به کیفیت، ایمنی و سلامت تأکید شد.



ترویج فرهنگ استاندارد در محیط‌های آموزشی و آشنا ساختن دانش‌آموزان با مفاهیم مرتبط، زمینه‌ساز ارتقای آگاهی عمومی و نهادینه‌شدن فرهنگ کیفیت در جامعه است؛ رویکردی که می‌تواند با پرورش نسلی آگاه و مسئولیت‌پذیر، در گسترش مطالبه‌گری برای برخورداری از کالا‌ها و خدمات استاندارد نقش مؤثری ایفا کند.