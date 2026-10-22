به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، عبدالکریم حسین‌زاده با اعلام پیش‌بینی ۳۶۰ میلیارد تومان برای خراسان شمالی در حوزه تنش آبی، از برنامه دولت برای تقویت زنجیره‌های اقتصادی اسب اصیل ترکمن، زعفران، گیاهان دارویی، نوغانداری و دام سبک خبر داد و بر ضرورت خدمت صادقانه مدیران و افزایش رضایتمندی مردم تأکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور در نشست شورای اداری استان با اشاره به اولویت‌های توسعه روستایی افزود: احیای قنوات، توسعه راه‌های روستایی، رفع تنش آبی و تقویت روستا‌های گردشگری از جمله محور‌های مورد توجه در برنامه‌های توسعه‌ای است.

وی با اشاره به اعتبارات حوزه تنش آبی افزود: از مجموع ۲۵ همت اعتبار مورد توجه در این حوزه، ۱۰ همت اختصاص یافته و برای خراسان شمالی نیز ۳۶۰ میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به طرح روستای هوشمند دویدخ، بر ضرورت هم‌افزایی میان دولت و مدیریت استان برای به ثمر رساندن طرح‌ها تأکید کرد و گفت: تحقق اهداف توسعه‌ای نیازمند همکاری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری مستمر پروژه‌هاست.

حسین‌زاده همچنین از برنامه‌ریزی برای تقویت زنجیره‌های ارزش اقتصادی در خراسان شمالی خبر داد و اظهار کرد: زنجیره‌های اسب اصیل ترکمن، گیاهان دارویی، زعفران، نوغانداری و دام سبک از جمله ظرفیت‌هایی هستند که توسعه آنها در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به حمایت از کسب‌وکار‌های محلی و زنان کارآفرین، بر تأمین مالی صندوق‌های کارآفرینی زنان و استفاده از ظرفیت‌های حمایتی برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

معاون رئیس‌جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه رویکرد دولت باید از حمایت صرف به سمت توانمندسازی حرکت کند، افزود: دولت باید تسهیل‌گر باشد و زمینه را برای حضور مؤثر مردم در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه پایدار مناطق روستایی فراهم کند.

وی همچنین به موضوع تأمین قیر مورد نیاز پروژه‌های عمرانی اشاره کرد و بر تلاش برای پیشبرد این موضوع در مسیر اجرای طرح‌های توسعه‌ای تأکید کرد.

حسین‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت خدمت صادقانه به مردم گفت: مدیران باید با تمام توان برای افزایش رضایتمندی مردم تلاش کنند و خدمت به مردم را یک مسئولیت جدی بدانند؛ چراکه کمتر از این رویکرد، در حق مردمی که پای کار کشور ایستاده‌اند، کم‌لطفی است.

وی با اشاره به تنوع فرهنگی و مذهبی خراسان شمالی تصریح کرد: همبستگی و همدلی در این استان از اهمیت بالایی برخوردار است. ممکن است در برخی موضوعات، نگاه‌های سیاسی یکسانی نداشته باشیم، اما همه ما زیر چتر ایران و هویت ایرانی قرار داریم و همین نقطه اتصال، زمینه‌ساز همدلی و همکاری است.

معاون رئیس‌جمهور با هشدار نسبت به پیامد‌های دوقطبی‌سازی در جامعه اظهار کرد: ایجاد اختلاف و دوقطبی‌سازی، آسان‌ترین کار است، اما در شرایط حساس کشور باید مراقب بود که تفاوت دیدگاه‌ها به شکاف اجتماعی تبدیل نشود.

حسین‌زاده با تأکید بر اینکه دولت باید در کنار مردم و نیرو‌های نظامی و در مسیر حمایت از معیشت مردم حرکت کند، گفت: معیشت مردم باید هدف نهایی سیاست‌ها و اقدامات دولت باشد و همه مدیران با صداقت، شفافیت، انصاف و احساس مسئولیت در مسیر خدمت به مردم گام بردارند.