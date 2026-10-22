به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، سرهنگ یاوری با اشاره به اهداف برگزاری این همایش گفت: تقویت روحیه نشاط و شادابی و ارتقای سلامت جسمی و روحی کارکنان انتظامی و خانواده‌های آنان از اهداف این برنامه است.

وی با بیان اینکه کارکنان انتظامی به دلیل ماهیت و سختی شغل خود با مسئولیت‌ها و فشار‌های کاری متعددی روبه‌رو هستند، افزود: توجه به سلامت جسمی و روانی و فراهم کردن زمینه نشاط و شادابی برای این کارکنان و خانواده‌های آنان اهمیت ویژه‌ای دارد.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق ادامه داد: این همایش با برنامه‌های متنوع و شاد، برگزاری مسابقه و قرعه‌کشی همراه بود و در پایان نیز جوایزی به شرکت‌کنندگان اهدا شد.