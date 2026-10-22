حدود ۸۰ نفر از شهروندان شهر صالحیه که از طریق قرعه‌کشی در اجتماعات شبانه انتخاب شده بودند، در دومین مرحله از طرح اعزام زائران، به مشهد مقدس اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد آگاهی‌مند، شهردار صالحیه گفت: در ادامه برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی مدیریت شهری، حدود ۸۰ نفر از شهروندان که از طریق قرعه‌کشی سیستمی در اجتماعات انتخاب شده بودند به مشهد مقدس اعزام شدند.

وی افزود: پس از برگزاری حدود ۴۰ مرحله قرعه‌کشی، دو دستگاه اتوبوس حامل زائران به مقصد مشهد مقدس اعزام شدند.

شهردار صالحیه با اشاره به اعزام پیشین زائران به کربلای معلی افزود: پیش از این، دو دستگاه اتوبوس از شهروندان منتخب همین طرح به کربلای معلی اعزام شده بودند و اکنون، با اعزام کاروان مشهد مقدس، دومین مرحله از اعزام زائران اجتماعات شبانه صالحیه به اماکن مقدس انجام شده است.

آگاهی‌مند خاطرنشان کرد: در مجموع، حدود ۱۶۰ نفر از شهروندان به همراه همراهانشان در قالب این دو سفر زیارتی به کربلای معلی و مشهد مقدس اعزام شده‌اند و تمامی هزینه‌های این سفرها توسط مدیریت شهری تأمین شده است؛ بنابراین زائران منتخب بدون پرداخت هزینه از این فرصت زیارتی بهره‌مند می‌شوند.