پنجشنبه و جمعه فیلم‌های سینمایی «آسو»، «گرمسیر»، «تیکی تاکا» و «معدن سولیس» از شبکه سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تامین برنامه شبکه سه سیما برای روز‌های تعطیل آخر هفته چند فیلم سینمایی در کنداکتور قرار داده است که با توجه به زمان آن از این شبکه پخش می‌شود.

پنجشنبه ساعت ۱۵:۳۰ فیلم تلویزیونی «آسو» محصول ایران و استان مرکزی و در گونه درام اجتماعی است.

داستان این فیلم بر اساس یک ماجرای واقعی و با محوریت خدمات سلامت محور انرژی هسته‌ای به قلم محمدعلی یزدان‌پرست و ابوالفضل مقیسه نگارش شده است.

این اثر می‌کوشد بخشی از توانمندی‌های علمی کشور در حوزه انرژی هسته‌ای که توسط بنگاه رسانه‌ای دشمن از نگاه مردم مغفول واقع شده و یکی از صد‌ها خدمت سلامت محور این صنعت است، ارائه کند.

جمعه ۱ آبان ساعت ۰:۳۰ بامداد فیلم سینمایی «گرمسیر» محصول کشور فرانسه ۲۰۲۳ و در گونه خانوادگی - حادثه‌ای است.

داستان این فیلم در مورد تریستان و لازارو، برادر دوقلو است که آرزوی رفتن به فضا را دارند. آنها در دانشکده فضانوردی درس می‌خوانند و در کلاس رقیبی بی اخلاق به نام لویی دارند. آنها برای مجوز حضور در ماموریت‌های فضایی طولانی مدت آینده رقابت می‌کنند تا ...

ساعت ۸:۳۰ فیلم سینمایی «تیکی تاکا» محصول کشور هندوستان ۲۰۲۰ و در گونه ورزشی، کمدی است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: یک جوان آفریقایی تبار و علاقمند به فوتبال به نام کلیچی برای به دست آوردن پول و درمان بیماری مادرش، وارد یک باند مواد مخدر می‌شود و قرار است مقدار زیادی مواد مخدر جاسازی شده در توپ فوتبال را به یک گروه تبهکار و خطرناک به نام پی کی در هندوستان برساند ...

ساعت ۱۴:۰۰ فیلم سینمایی «معدن سولیس» محصول کشور نروژ ۲۰۲۳ و در گونه درام و اجتماعی است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کنراد پسر جوانى است که در کودکی او را از سوئد به نروژ آورده‌اند و به عنوان برده فروخته‌اند.

درسال ١٩٥٧ او که اکنون ۱۶ ساله است از مزرعه‌ای که در آن مشغول به کار است می‌گریزد و در معدن سولیس مشغول بکار مى شود.