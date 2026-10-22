تجهیز ۳۸ مدرسه قرچک به پنل‌های خورشیدی و اتصال به شبکه برق

تجهیز ۳۸ مدرسه قرچک به پنل‌های خورشیدی و اتصال به شبکه برق

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی‌ محمد اسلامی فرماندار به همراه معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری، رئیس آموزش‌ و پرورش شهرستان و سایر مسئولان، از روند اجرای طرح نصب پنل‌های خورشیدی در مدارس شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.

فرماندار شهرستان قرچک در حاشیه این بازدیدها، نصب پنل‌های خورشیدی بر بام مدارس را اقدامی مهم در مسیر توسعه انرژی‌های پاک و تجدیدپذیر برشمرد و گفت: ۳۸ مدرسه شهرستان که در شمار ۵۰۰ مدرسه معین استان تهران قرار دارند، به پنل‌های خورشیدی مجهز شده‌اند و سامانه‌های اجراشده به شبکه توزیع برق متصل هستند.

گفتنی است؛ سطح اشغال این پنل‌ها در هر مدرسه حدود ۲۰ مترمربع و ظرفیت تولید برق هر سامانه ۵ کیلووات است؛ برق تولیدی نیز از طریق سامانه متصل به شبکه به شبکه توزیع تزریق می‌شود.