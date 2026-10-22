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فرماندار شهرستان قرچک در بازدید میدانی از طرح نصب پنلهای خورشیدی مدارس، بهرهگیری از ظرفیت فضاهای آموزشی برای تولید انرژیهای تجدیدپذیر را گامی مؤثر در راستای توسعه زیرساختهای پاک شهری دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی محمد اسلامی فرماندار به همراه معاون امور فنی و عمرانی فرمانداری، رئیس آموزش و پرورش شهرستان و سایر مسئولان، از روند اجرای طرح نصب پنلهای خورشیدی در مدارس شهرستان بازدید کرد و از نزدیک در جریان وضعیت اجرای این طرح قرار گرفت.
فرماندار شهرستان قرچک در حاشیه این بازدیدها، نصب پنلهای خورشیدی بر بام مدارس را اقدامی مهم در مسیر توسعه انرژیهای پاک و تجدیدپذیر برشمرد و گفت: ۳۸ مدرسه شهرستان که در شمار ۵۰۰ مدرسه معین استان تهران قرار دارند، به پنلهای خورشیدی مجهز شدهاند و سامانههای اجراشده به شبکه توزیع برق متصل هستند.
گفتنی است؛ سطح اشغال این پنلها در هر مدرسه حدود ۲۰ مترمربع و ظرفیت تولید برق هر سامانه ۵ کیلووات است؛ برق تولیدی نیز از طریق سامانه متصل به شبکه به شبکه توزیع تزریق میشود.