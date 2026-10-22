به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای دو دستگاه پراید و تیبا در محور ارومیه _ سلماس نجاتگران پایگاه امداد و نجات واکنش سریع (RRT) هلال‌احمر استان بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

حمید محبوبی اعلام کرد: این حادثه ۶ مصدوم داشت که مصدومین حادثه پس از انجام اقدامات اولیه و پیش‌بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.