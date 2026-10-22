به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر امور برق شهرستان فلارد ا اشاره به اینکه برای این طرح اعتباری افزون بر ۱۷ میلیارد ریال هزینه شده است، افزود: در قالب این طرح ۲ هزار و ۱۰۰ متر از شبکه سیمی به کابل خودنگهدار تبدیل و ۲۵ پایه برق رسانی نصب و جابه‌جا شد.

حسنی گفت: این طرح با هدف نوسازی زیرساخت‌های شبکه، ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت برق‌رسانی و ساماندهی شبکه برق متناسب با بافت روستا اجرا و تکمیل شد.