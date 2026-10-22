به گزارش به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی مرکز ملی فضای مجازی، اولین نشست کمیته نظارتی سند «ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی» با هدف تعیین سازوکارهای اجرایی، پایش تکالیف دستگاه‌های همکار و هماهنگی جهت تحقق اهداف این سند بالادستی برگزار شد.

در این نشست که با حضور نمایندگان دستگاه‌های متولی همچون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نهادهای ذی‌ربط زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال تشکیل شد، بر ضرورت پایش مستمر تکالیف قانونی دستگاه‌ها در راستای مواجهه هوشمندانه با تحولات بازار کار و حمایت از فعالان این عرصه تأکید شد.

همچنین با اشاره به جایگاه این سند در ذیل اقدامات کلان سند راهبردی فضای مجازی کشور، بر ایجاد زیست‌بومی پایدار، بازنگری در سازوکارهای تنظیم‌گری روابط کار نوین، توسعه نظام‌های تأمین اجتماعی و بیمه‌ای مشاغل پلتفرمی، و برنامه‌ریزی جهت توانمندسازی و تثبیت سرمایه انسانی متخصص تأکید شد.

اعضای کمیته نظارتی در این نشست، چارچوب اولیه شاخص‌های ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها، فرآیند دریافت گزارش‌های دوره‌ای و نحوه حل تعارضات بین‌بخشی را بررسی و تصویب کردند و مقرر شد دبیرخانه کمیته، تقویم زمانی نظارت میدانی و سامانه‌ای از پیشرفت برنامه‌های اجرایی را در دستور کار جلسات آتی قرار دهد.

گفتنی است؛ سند «ساماندهی بازار کار متناسب با تحول مشاغل فضای مجازی» پیشتر در کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی کشور به تصویب رسیده و در خرداد ماه سال جاری ابلاغ شده است.