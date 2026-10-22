معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری شهرستان قرچک در جلسه هماهنگی کمیته‌های تخصصی سرشماری ۱۴۰۵، بر ضرورت اطلاع‌رسانی منسجم و همکاری حداکثری دستگاه‌های اجرایی برای اجرای دقیق این طرح با رویکرد ثبتی‌مبنا تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، جلسه هماهنگی و برنامه‌ریزی کمیته‌های تخصصی سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۵ با هدف تقویت همکاری‌های بین‌دستگاهی و برنامه‌ریزی برای اجرای دقیق این طرح در شهرستان قرچک برگزار شد.

این جلسه به ریاست مهدی وحدی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی فرمانداری و با حضور معاون برنامه‌ریزی و توسعه، مسئول فنی و آموزش سرشماری شهرستان و سایر مسئولان برگزار گردید.

مهدی وحدی در این نشست با اشاره به نقش حیاتی آمار‌های دقیق در تصمیم‌گیری‌های کلان و برنامه‌ریزی‌های محلی، اظهار داشت: نتایج این سرشماری مستقیماً بر تعیین نیاز‌های بودجه‌ای، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود روند خدمت‌رسانی به شهروندان اثرگذار است؛ لذا دقت در جمع‌آوری اطلاعات و همراهی تمامی ادارات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در پایان این جلسه، موضوعات مرتبط با هماهنگی کمیته‌های تخصصی و الزامات اجرای سرشماری با رویکرد جدید «ثبتی‌مبنا» مورد بررسی و تصمیم‌گیری قرار گرفت.