به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، سرهنگ کارآگاه علی قیصری گفت: در راستای اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا، به‌ویژه چوب‌آلات جنگلی، مأموران پاسگاه هولار ساری با انجام اقدامات اطلاعاتی، یک دستگاه نیسان حامل چوب قاچاق را شناسایی کردند.

وی افزود: این خودرو پس از تحت نظر قرار گرفتن در محور‌های شهرستان متوقف شد و مأموران در بازرسی از آن، ۲ تن چوب جنگلی قاچاق کشف کردند.

فرمانده انتظامی ساری ادامه داد: محموله کشف‌شده برای طی مراحل قانونی به اداره منابع طبیعی تحویل و راننده خودرو پس از تشکیل پرونده و انجام اقدامات اولیه، برای رسیدگی قضایی به مرجع مربوط معرفی شد.