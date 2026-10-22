در پی گزارش دیوان محاسبات درباره نحوه تخصیص و هزینه‌کرد منابع صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، معاون توسعه سازمان بیمه سلامت و سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس توضیحاتی ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در برنامه «روی خط خبر» با موضوع پیگیری مشکلات بیماران خاص و صعب‌العلاج، مهدی رضایی، معاون توسعه سازمان بیمه سلامت و سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره گزارش دیوان محاسبات و وضعیت منابع صندوق گفت‌و‌گو کردند.

رضایی با اشاره به تشکیل صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج در سال ۱۴۰۱ گفت: از آغاز فعالیت صندوق، بیش از سه میلیون بیمار نشان‌دار شده‌اند و از خدمات آن استفاده می‌کنند. به گفته او، بیشترین شمار بیماران تحت پوشش به مبتلایان به انواع سرطان اختصاص دارد و گروه‌های دیگر نیز بر اساس تشخیص وزارت بهداشت در صندوق تعریف می‌شوند.

معاون توسعه سازمان بیمه سلامت افزود گسترش گروه‌های تحت پوشش یا افزایش کیفیت و میزان حمایت‌ها، به اختصاص منابع بیشتر نیاز دارد. او با اشاره به اینکه در بسیاری از کشور‌ها حدود ۸ تا ۱۲ درصد هزینه‌های سلامت به بیماران صعب‌العلاج، به‌ویژه مبتلایان به سرطان، اختصاص می‌یابد، گفت: با درنظرگرفتن این نسبت، منابع موردنیاز صندوق در سال جاری می‌توانست حدود ۸۰ همت باشد؛ در حالی که اعتبار فعلی آن حدود ۱۵ همت است.

رضایی با بیان اینکه صندوق در کنار بیمه‌های پایه و تکمیلی نقش حمایتی و تکمیل‌کننده دارد افزود: خدمات و دارو‌ها با توجه به میزان ارتباطشان با بقای بیمار، کیفیت زندگی و اثربخشی، اولویت‌بندی می‌شوند.

تأکید مجلس بر ردیف مستقل و شفافیت پرداخت‌ها

اسحاقی گفت: هدف از تشکیل صندوق، حمایت از بیمارانی بوده که با افزایش هزینه‌های درمان روبه‌رو هستند. او افزود: برای صندوق در بودجه سال ۱۴۰۴، ۱۲.۳ همت و در بودجه سال ۱۴۰۵، ۱۵ همت در نظر گرفته شده است.

به گفته سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، اعتبار صندوق باید جدا از سرجمع اعتبارات بیمه سلامت دیده شود و صرف حمایت از بیماران خاص و صعب‌العلاج شود. او گفت یکی از محور‌های مورد تأکید دیوان محاسبات، ایجاد حساب مستقل و فراهم‌کردن امکان نظارت روشن بر مسیر تخصیص و هزینه‌کرد منابع است.

اسحاقی همچنین بر ضرورت شفاف‌شدن وضعیت پرداخت‌ها به بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی و نیرو‌های مسلح تأکید کرد. او شمار بیماران تحت پوشش را در مجموع ۳ میلیون و ۷۹۸ هزار و ۸۸۲ نفر اعلام کرد و گفت از این تعداد، یک میلیون و ۵۳۱ هزار و ۹۰۲ نفر تحت پوشش بیمه سلامت و یک میلیون و ۵۷۶ هزار و ۲۴۵ نفر تحت پوشش تأمین اجتماعی هستند. به گفته او، سهم و نحوه حمایت از بیمه‌شدگان نیرو‌های مسلح نیز باید به‌صورت روشن مشخص شود.

بیمه سلامت: منابع در محل خود هزینه شده است

رضایی با تأیید ضرورت شفافیت و نظارت بیشتر گفت سازمان بیمه سلامت با اصل ایجاد حساب مستقل موافق است، اما بر اساس اساسنامه فعلی امکان افتتاح چنین حسابی فراهم نشده است. او افزود گزارش حسابرسی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ نشان می‌دهد منابع در محل حمایت از بیماران خاص هزینه شده و این هزینه‌کرد در سامانه‌های سازمان قابل رصد است.

به گفته رضایی، در شش‌ماهه نخست سال حدود ۶.۵ همت به‌طور قطعی برای خدمات بیماران هزینه شده و نزدیک به ۲ همت نیز اسناد در حال رسیدگی بوده است؛ در مجموع، برای حدود ۸.۵ همت تعهد خدماتی ایجاد شده است.

او در عین حال گفت سازمان بیمه سلامت به نحوه درج اعتبار ۱۵ همتی صندوق در سرجمع منابع این سازمان اعتراض دارد. رضایی توضیح داد اگر این اعتبار در مجموع منابع بیمه سلامت محاسبه شود، ممکن است با منابع عمومی سازمان درهم آمیخته یا دوباره‌شماری شود. او افزود اصلاح سازوکار حسابداری و ایجاد امکان تفکیک منابع می‌تواند نظارت مجلس و شفافیت هزینه‌کرد را تقویت کند.

درخواست برای افزایش پوشش و منابع در بودجه ۱۴۰۶

اسحاقی با اشاره به نزدیک‌شدن فصل بودجه گفت مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، از دولت خواهد خواست اعتبار صندوق به‌صورت ردیفی مستقل درج شود و افزایش آن، تورم هزینه‌های دارو و خدمات درمانی را در نظر بگیرد.

او گفت در حال حاضر ۱۳۳ گروه بیماری از خدمات صندوق برخوردارند، در حالی که به گفته او نزدیک به ۴۰۰ بیماری خاص و صعب‌العلاج در کشور وجود دارد. اسحاقی افزود افزایش منابع صندوق می‌تواند امکان گسترش حمایت از بیماران بیشتری را فراهم کند؛ به‌ویژه برای بیمارانی که فقط بیمه پایه دارند و توان خرید بیمه تکمیلی را ندارند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس همچنین بر ضرورت تخصیص به‌موقع منابع تأکید کرد و گفت تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها می‌تواند بر دسترسی داروخانه‌ها به دارو اثر بگذارد. او افزود اگر بیمه‌های پایه تعهدات خود را به‌موقع انجام دهند، دسترسی بیماران خاص و صعب‌العلاج به دارو آسان‌تر خواهد شد.

اسحاقی با اشاره به گزارش دیوان محاسبات درباره استفاده‌نشدن کامل از ظرفیت‌های درآمدی صندوق، بر ضرورت تعریف منابع پایدار و قابل‌پیش‌بینی تأکید کرد. او هشدار داد در صورت افزایش‌نیافتن و تخصیص‌نیافتن به‌موقع منابع بیمه‌ها، نظام بیمه‌ای با چالش‌های جدی و احتمال ناتوانی در ایفای تعهدات روبه‌رو می‌شود.

پیشنهاد‌های بیمه سلامت برای تأمین منابع

رضایی نیز پایداری منابع را در کنار افزایش آن ضروری دانست و گفت بخشی از منابع عمومی پیش‌بینی‌شده برای سلامت، به‌طور کامل یا به‌موقع تخصیص پیدا نمی‌کند. او پیشنهاد کرد منابعی که با سلامت ارتباط مستقیم دارند، از جمله عوارض کالا‌های زیان‌آور، برای تأمین مالی حوزه سلامت در نظر گرفته شوند.

معاون توسعه سازمان بیمه سلامت همچنین از پیشنهاد‌هایی برای مشارکت سایر دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی در تأمین مالی سلامت خبر داد؛ از جمله اختصاص بخشی از منابع دستگاه‌ها به حوزه سلامت و استفاده از ظرفیت خیرین، نهاد‌های غیردولتی و صنایع. رضایی گفت سازمان بیمه سلامت این پیشنهاد‌ها را برای لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ مطرح خواهد کرد.

او با اشاره به افزایش هزینه‌های درمان و انباشت بدهی بیمه‌ها گفت رشد هزینه‌ها از رشد منابع پیشی گرفته و تراز مالی سازمان‌های بیمه‌گر مناسب نیست. به گفته رضایی، افزایش تعهدات بدون تأمین منابع کافی می‌تواند بیمه‌ها را با مشکل روبه‌رو کند.

اسحاقی نیز در پایان، سه درخواست اصلی مجلس از دولت را *درج ردیف مستقل برای صندوق بیماران خاص و صعب‌العلاج، افزایش اعتبار متناسب با تورم و تعریف منابع جدید و پایدار* عنوان کرد و گفت در صورت بی‌توجهی دولت، این موضوع‌ها در مجلس پیگیری خواهد شد.