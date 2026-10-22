استاندار کرمانشاه بر لزوم تکمیل زنجیره تولید، فرآوری و صادرات نخود در استان تاکید کرد و گفت: نیازمند راه‌اندازی شهرک نخود در کرمانشاه هستیم.

به گزارش خبرگزای صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، با اشاره به سهم ۳۵ تا ۴۰ درصدی کرمانشاه از تولید نخود کشور گفت: باید با حساسیت و برنامه‌ریزی بیشتری به این محصول توجه کنیم؛ چراکه نخود در کنار محصولاتی مانند گندم، چغندر قند و ذرت، ظرفیت بالایی برای ایجاد ارزش افزوده در استان دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بسته‌بندی مناسب محصولات کشاورزی از جمله نخود، افزود: با وجود تولید حدود ۱۲۰ هزار تن نخود در استان، هنوز بسته‌بندی شکیل و مشتری‌پسندی برای عرضه این محصول نداریم.

استاندار کرمانشاه توسعه صنایع فرآوری نخود را هم ضروری دانست و گفت: نخود از ارزش غذایی بالایی برخوردار است و می‌توان از آن محصولاتی مانند نخودچی، فلافل، کیک و کلوچه تولید کرد.

وی با اشاره به اهمیت صادرات نخود برای اقتصاد استان و درآمد کشاورزان و فعالان این بخش، خاطرنشان کرد: باید موانع صادرات این محصول برطرف شود و حتی در صورت نیاز، مشوق‌های صادراتی در نظر بگیریم.

استاندار کرمانشاه همچنین ساماندهی واحدهای صنفی مرتبط با نخود در قالب شهرک نخود کرمانشاه»را اقدامی مناسب دانست و افزود: این شهرک باید علاوه بر ساماندهی واحدها، به مرکزی برای نمایش محصول، بازاریابی و خرید و فروش نخود تبدیل شود.