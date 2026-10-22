به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ در این اطلاعیه آمده است :

درپی طرح پرسشی در نشست خبری سخنگوی وزارت کشور مبنی بر بازداشت و برخورد نامناسب و غیرمحترمانه با تعدادی از فعالان محیط زیست در مسیر جاده‌ای معدن بوکسیت استان سمنان، بدین‌وسیله اعلام می‌گردد:

هیچ‌گونه بازداشت، برخورد نامناسب یا رفتار غیرمحترمانه‌ای با فعالان محیط زیست صورت نگرفته است وحتی در این خصوص پرونده قضایی نیز تشکیل نشده است. این موضوع قاطعانه تکذیب می‌شود وادعای مطرح‌شده از اساس بی‌پایه و فاقد وجاهت قانونی است.

همچنین درخصوص موضوع معدن بوکسیت تاش استان سمنان و رفع چالش‌های مرتبط با آن، رسیدگی و پیگیری‌های لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی و قضایی استان درحال انجام است و برداشت‌های صورت‌گرفته در این منطقه، مطابق با مجوز‌های قانونی صادرشده صورت می‌پذیرد.

همچنین از رسانه‌ها و افکارعمومی درخواست می‌شود در انتشار اخبار، دقت و صحت‌سنجی را مدنظر قرار داده و اخبار موثق را صرفاً از مبادی رسمی و قانونی دنبال کنند.