به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ قاسم جعفری معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان بسیج اساتید کشور در این نشست گفت: دانشگاه‌ها و استادان دانشگاه نقش مهمی در مسیر پیشرفت کشور و شکل‌گیری تمدن نوین اسلامی برعهده دارند.

تبیین جایگاه دانشگاه در تحقق آرمان‌های تمدن نوین اسلامی و تقویت فعالیت‌های فرهنگی در دانشگاه‌های هرمزگان از اهداف برگزاری این نشست بود.

در این نشست، ظرفیت و نقش دانشگاه‌ها در تحقق تمدن نوین اسلامی و ضرورت تقویت رویکرد‌های فرهنگی و تربیتی در محیط‌های دانشگاهی بررسی شد.

شرکت کنندگان نیز درباره وظایف استادان در تبیین مبانی فکری و فرهنگی و نقش‌آفرینی مؤثر در جامعه به تبادل نظر پرداختند.