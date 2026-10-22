بیش از سه هزار نفر از مردم مرزنشین پلدشت در رزمایش بزرگ جان فدایان، اتحاد و همبستگی خود را در دفاع از انقلاب و رهبری به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، بیش از سه هزار نفر از آحاد مردم مرزنشین پلدشت اتحاد و همبستگی خود را در دفاع از انقلاب و رهبری به نمایش گذاشتند.

پلدشت شهرستانی مرزی در شمال آذربایجان غربی است که مردم آن، زندگی در جوار مرز را با احساس مسئولیت نسبت به امنیت و آرامش کشور پیوند زده‌اند.

در شهرستان مرزی پلدشت، مردم بار دیگر گرد هم آمده‌اند تا جلوه‌ای از همدلی، وفاداری و پایبندی خود به ایران اسلامی را به نمایش بگذارند.

رزمایش جان‌فدایان، فرصتی برای تجلی وحدت و همبستگی مردمی است؛ حضوری که در آن، مردم مرزنشین پلدشت بر اهمیت حفظ امنیت، آرامش و سربلندی ایران تأکید می‌کنند. سرهنگ موسی عطاری فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان پلدشت گقت: هدف از اجرای رزمایش بزرگ جانفدا به تصویر کشیدن اتحاد و همدلی و آمادگی و اقتدار احاد مردم شهرستان مرزی پلذشت است که با حضور بیش از سه هزار نفر برگزار شد.

نوروزی رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح آذربایجان غربی در رزمایش جان فدایان پلدشت با تاکید بر وحدت و انسجام ملی و آمادگی مردم برای دفاع از از امنیت و اقتدار کشور گفت: این حضور اگاهانه مردم نشانه پایبندی آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از ایران عزیز است

آنچه در این اجتماع مردمی بیش از هر چیز به چشم می‌آید، اهمیت همبستگی و احساس تعلق به سرزمین مادری است مردم پلدشت، به‌عنوان مرزنشینان شمال‌غرب کشور، بر این باورند که حفظ وحدت، تقویت امید اجتماعی و تلاش برای آبادانی ایران، از مهم‌ترین مسئولیت‌های مشترک همه شهروندان است.