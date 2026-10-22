استاندار خراسان شمالی به توسعه زیرساختی و فرهنگی روستا‌ها و آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای مدیریت شرایط زمستان پیش رو در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، بهمن نوری در نشست شورای اداری و شورای فرهنگ عمومی استان، با اشاره به کسب رتبه چهارم خراسان شمالی در ارزیابی عملکرد وزارت کشور، اظهار کرد: همه استانداران و مدیران در سراسر کشور تلاشگر و متعهد هستند، اما آنچه اهمیت دارد، اثری است که از دوران مسئولیت ما در زندگی مردم باقی می‌ماند.

وی با تأکید بر ضرورت صرفه‌جویی و مدیریت مصرف منابع، به‌ویژه با توجه به زمستان پیش رو، خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی باید در دستور کار همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد و مدیران با برنامه‌ریزی دقیق، زمینه ارائه خدمات پایدار به مردم را فراهم کنند.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به اجرای برنامه ملی «ایران جان» با محوریت معرفی ظرفیت‌های استان، این برنامه را فرصتی طلایی برای انعکاس توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و قابلیت‌های کمتر دیده شده خراسان شمالی دانست و گفت: این فرصت می‌تواند صدای ظرفیت‌های استان را به گوش هم‌وطنان برساند و نگاه سرمایه‌گذاران را در حوزه‌های مختلف به خراسان شمالی معطوف کند.

نوری با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در این رویداد افزود: مدیران نباید این فرصت را از دست بدهند؛ تبلیغات و اطلاع‌رسانی لازم را انجام دهند، در تولید محتوای مناسب مشارکت کنند و ظرفیت‌ها و منابع مورد نیاز را در اختیار عوامل اجرایی قرار دهند تا داشته‌ها و حتی مسائل و نیاز‌های استان به‌درستی دیده و معرفی شود.

وی همچنین حضور دو عضو کابینه دولت در استان را فرصتی مغتنم برای پیگیری مسائل و معرفی ظرفیت‌های خراسان شمالی عنوان کرد.

استاندار خراسان شمالی با تأکید بر پیوند ناگسستنی توسعه روستایی و توسعه فرهنگی، اظهار کرد: میان توسعه روستایی و توسعه فرهنگی تمایزی وجود ندارد و این دو به یکدیگر گره خورده‌اند؛ چراکه روستا تنها یک محدوده جغرافیایی نیست، بلکه بخشی از تاریخ، هویت و زندگی مردم را در خود جای داده است.

نوری با اشاره به اهمیت جشنواره فیلم و عکس روستا گفت: این جشنواره فرصتی برای معرفی ظرفیت‌ها و هویت روستا‌های استان است و می‌تواند زمینه دیده‌شدن بیشتر این مناطق را فراهم کند.

وی با بیان اینکه مدیر موفق باید به‌طور هم‌زمان دغدغه نشاط اجتماعی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای فرهنگی جامعه را داشته باشد، افزود: به همین دلیل بر مدیریت محله‌محور تأکید داریم؛ رویکردی که با مشارکت مردم می‌تواند در پیشگیری و کاهش بسیاری از آسیب‌های اجتماعی مؤثر باشد.

استاندار خراسان شمالی بر ضرورت تقویت فعالیت‌های شورای فرهنگ عمومی نیز تأکید کرد و گفت: توسعه و برخورداری از امکانات، بدون توجه به مسائل فرهنگی و رفع اختلالات این حوزه، نمی‌تواند به توسعه‌ای متوازن و پایدار منجر شود.

نوری با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه توسعه روستایی و زیرساخت‌ها بیان کرد: شاخص آسفالت روستا‌های استان ارتقا یافته و تکمیل ۹ خانه بهداشت تا پایان سال نیز در برنامه قرار دارد؛ اقداماتی که نشان‌دهنده تداوم خدمات‌رسانی دولت در شرایط موجود است.

استاندار خراسان شمالی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط حساس کشور و آنچه رویکرد ماجراجویانه و خصمانه دشمن توصیف کرد، بر ضرورت آمادگی همه دستگاه‌ها برای مواجهه با شرایط پیش‌رو تأکید کرد.

نوری گفت: باید برای شرایط مختلف آمادگی داشته باشیم و طراحی‌های جدی و عملیاتی انجام دهیم.

وی گفت: مدیران باید با رویکرد مدیریت بحران عمل کنند و ستاد‌های مدیریت بحران نیز فعالیت‌های خود را به‌صورت جدی و منظم آغاز کنند.

وی با تأکید بر اینکه هدف اصلی، کاهش مشکلات و دشواری‌های مردم در شرایط پیش‌روست، افزود: تمام تلاش ما باید این باشد که مردم با کمترین میزان مشکل و آسیب مواجه شوند.