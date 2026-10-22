

ٰٰبه گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی هندبال بانوان ایران پنجشنبه ۳۰ مهر برای برپایی اردوی تدارکاتی و برگزاری دو دیدار دوستانه، عازم ترکیه شد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که خود را برای حضور در مسابقات قهرمانی آسیا و انتخابی قهرمانی جهان آماده می‌کند، در جریان این اردو طبق برنامه به مصاف تیم‌های ملی ترکیه و اوکراین دو تیم قدرتمند قاره اروپا خواهد رفت.

برنامه دیدار‌های تدارکاتی ملی‌پوشان به شرح زیر است:

جمعه ۱ آبان ۱۴۰۵ | ایران – ترکیه

شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ | ایران – اوکراین

کادر فنی تیم ملی هندبال بانوان ایران ۱۸ بازیکن را برای حضور در این اردو انتخاب کرده است که اسامی آنها به شرح زیر است:

فاطمه خلیلی، الناز یارمحمدی، حدیثه نوروزی، نگار زنده‌بودی، مائده عشاقی، آسمان بدوی، الناز قاسمی، مبینا حسن‌نژاد، شهرزاد نصوحی، عارفه حقیقت، سعیده غضنفری، حانیه کریمی، الهه نیکان، لیلا حسینی، آرزو کیانی‌آرا، ملیکا محمدی، بهار ایزدگشب و مهربان بدوی