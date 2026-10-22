دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز از کشف دو دستگاه ماینر در یکی از خانه‌باغ‌های دهستان میانکوه با رصد اطلاعاتی اداره اطلاعات و همکاری عوامل پاسگاه انتظامی میانکوه خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، وی اظهار داشت: در این رابطه خانه باغ محل وقوع جرم پلمب و پرونده قضایی برای متهم تشکیل شده و موضوع با جدیت و قاطعیت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.



دهقان با تأکید بر برخورد قانونی و بدون اغماض با فعالیت‌های غیرمجاز در حوزه استخراج رمزارز تصریح کرد: صیانت از حقوق عمومی و مقابله با هرگونه تخلف در این زمینه، با جدیت در دستور کار دستگاه قضایی قرار دارد و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد.