وزیر امور خارجه کوبا روز چهارشنبه آمریکا را به ارتکاب نسل‌کشی علیه کشورش و نقض حقوق بین‌الملل متهم کرد. او همچنین واشنگتن را به اعمال فشار و تهدید کشور‌های عضو سازمان ملل برای تأثیرگذاری بر رأی‌گیری پیش‌رو درباره قطعنامه لغو تحریم‌های چنددهه‌ای آمریکا علیه این جزیره متهم کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از آناتولی، برونو رودریگز، وزیر امور خارجه کوبا، روز چهارشنبه در یک نشست خبری در هاوانا، آمریکا را به ارتکاب نسل‌کشی علیه کوبا و نقض حقوق بین‌الملل متهم کرد.

او گفت: «یک ابرقدرت نظامی، هسته‌ای، اقتصادی و فناوری، در حال ارتکاب اقدامی ظالمانه و مستمر در جهت سوءاستفاده علیه ملتی صلح‌طلب و پایبند به صلح است.»

رودریگز همچنین واشنگتن را متهم کرد با تهدید کشور‌های عضو سازمان ملل، در تلاش است بر رأی‌گیری آتی درباره قطعنامه‌ای که خواستار پایان دادن به تحریم‌های چنددهه‌ای آمریکا علیه کوباست، تأثیر بگذارد. وزیر امور خارجه کوبا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: هاوانا، «فشار‌های بی‌رحمانه و تهدیدهایی» را که پیش از این رأی‌گیری علیه کشور‌ها اعمال شده است، محکوم می‌کند. به گفته وی، این اقدامات ادعایی شامل اعمال تعرفه‌های تنبیهی، تعلیق برنامه‌های همکاری، خودداری از صدور روادید برای مقام‌های دولتی و بستگان آنها و همچنین حمایت از نیرو‌های مخالف در انتخابات پیش‌رو می‌شود. رودریگز همچنین مدعی شد واشنگتن اسناد تهدیدآمیزی را در اختیار دولت‌ها و هیئت‌های نمایندگی آنها در سازمان ملل قرار داده است.

او افزود: مقام‌های آمریکایی به برخی کشور‌ها پیشنهاد کرده‌اند در صورتی که حاضر نیستند علیه کوبا رأی دهند، از رأی‌گیری خودداری کنند یا رأی ممتنع بدهند. وزیر امور خارجه کوبا این کارزار ادعایی فشار را «شیوه‌ای جدید و خطرناک برای پیشبرد دیپلماسی چندجانبه» توصیف کرد و هشدار داد نظمی بین‌المللی که با اتکا به قدرت نظامی تحمیل شود، پایدار نخواهد ماند. این تنش‌ها در شرایطی افزایش یافته است که آمریکا روز دوشنبه میزبان نشستی با عنوان «کوبای آزاد» در مقر سازمان ملل در نیویورک بود. در این نشست، مخالفان دولت کوبا و زندانیان سابق درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر در این کشور سخن گفتند. مایک والتز، سفیر آمریکا در سازمان ملل، از کشور‌ها خواست با قطعنامه لغو تحریم‌ها مخالفت کنند. ارنستو سوبرون گوسمان، سفیر کوبا در سازمان ملل نیز این نشست را محکوم و واشنگتن را به مجازات جمعی مردم کوبا متهم کرد. میگل دیاز کانل، رئیس‌جمهور کوبا، نیز در پیامی که از سوی حزب کمونیست این کشور در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، کارزار ادعایی فشار آمریکا را محکوم کرد. وی همچنین از حضور اورلاندو گوتیرس بورونات در این نشست انتقاد کرد و او را «تروریست و کلاهبرداری بدنام» خواند.

مجمع عمومی سازمان ملل قرار است روز‌های ۲۷ و ۲۸ اکتبر درباره قطعنامه‌ای غیرالزام‌آور برای لغو تحریم‌های آمریکا علیه کوبا رأی‌گیری کند.

آمریکا اعلام کرده است سیاست این کشور در قبال کوبا با هدف ترویج دموکراسی و حقوق بشر دنبال می‌شود. با این حال، لغو تحریم‌ها مستلزم تصویب کنگره آمریکا است.