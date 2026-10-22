پزشکان کاروان سلامت هلال احمر بندرانزلی، ۷۰ نفر از اهالی روستای سنگاچین شهرستان را رایگان معاینه و ۱۰۰ میلیون تومان داروی رایگان هم بین بیماران توزیع کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ دانشگاه علوم پزشکی گیلان اعلام کرد: پزشکان کاروان سلامت جمعیت هلال احمر بندرانزلی با ارائه خدمات پزشکی، مشاوره‌ای و غربالگری رایگان در مسجد جامع بالامحله سنگاچین این شهرستان، ۷۰ نفر از ساکنان این منطقه را رایگان معاینه کردند.

با برگزاری این کاروان، بیماران از خدمات پزشکی و سلامت مانند معاینه پزشک عمومی، متخصصان داخلی و پزشک متخصص زنان بهره‌مند شدند.

در این کاروان سلامت، خدمات مشاوره تغذیه، مشاوره خانواده، روان‌شناسی بالینی، شنوایی‌سنجی، بینایی‌سنجی به مراجعان ارائه شد.

نیرو‌های جمعیت هلال احمر بندرانزلی ۱۰۰ میلیون تومان داروی رایگان هم در اختیار بیماران قرار دادند.

در این طرح، فضای دوستدار کودک با هدف فراهم‌کردن محیطی شاد و ایمن برای کودکان برپا شد.