

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، تیم زورخانه امیرعرب بیرجند با عنوان مقاومت بیرجند بالاتر از سایر تیم‌ها نظیر باشگاه فولاد مبارکه سپاهان اصفهان و گروه سرمایه گذاری انتخاب قم قرار گرفت و توانست نایب قهرمان لیگ مستعدان کشور شود.



علی مقری، ابوالفضل وارسته،امیرعلی یاری، محمدعلی قاسمی، امیررضا نیکویی و محمدعلی قایناتی از جمله ورزشکارانی بودند که به عنوان نمایندگان خراسان جنوبی در این دوره از مسابقات حضور داشتند.