دهستانی با تأکید بر ضرورت تقویت پدافند غیرعامل در شرایط حساس کنونی، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و توجه به پدافند مردم‌محور را از مهم‌ترین اهداف این حوزه دانست.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد:

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز یزد، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد در حاشیه نشست اختتامیه همایش دو روزه مدیران کل پدافند غیرعامل و معاونان سازمان پدافند غیرعامل کشور در یزد گفت: این نشست با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و با برگزاری پنل‌های تخصصی، کارگاه‌های آموزشی و نشست‌های کارشناسی برگزار شد.

دهستانی افزود: در این نشست، اقدامات انجام‌شده در حوزه پدافند غیرعامل، برنامه‌ها، اهداف و چشم‌انداز‌های پیش‌رو بررسی شد و تبادل نظر و هم‌اندیشی مدیران حاضر، به تدوین راهبرد‌های مشخص برای ادامه مسیر کمک کرد.

وی با اشاره به اهمیت برنامه‌محوری و انسجام در اجرای سیاست‌های پدافند غیرعامل تصریح کرد: با بهره‌گیری از دانش و تخصص کارشناسان و برنامه‌ریزی منظم در حوزه‌های آموزشی و راهبردی، تصمیمات مناسبی اتخاذ شد که امیدواریم زمینه‌ساز اجرای مؤثرتر برنامه‌های این حوزه باشد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد، ارتقای تاب‌آوری اجتماعی را از مهم‌ترین اهداف پدافند غیرعامل دانست و گفت: پدافند مردم‌محور زمانی به نتیجه می‌رسد که مردم در حوزه‌های مختلف نقش‌آفرینی کنند و توانایی جامعه برای مواجهه با شرایط دشوار افزایش یابد.

دهستانی با اشاره به پیشینه تاریخی یزد در تاب‌آوری اجتماعی افزود: مردم یزد در مقاطع مختلف تاریخی، از جمله شرایط حساس کنونی، با همبستگی و همراهی خود، مفهوم پدافند مردم‌محور را به‌خوبی معنا کرده‌اند.

همایش دو روزه مدیران کل پدافند غیرعامل و معاونان سازمان پدافند غیرعامل کشور در یزد برگزار شد و نمایشگاه تخصصی «یزد پایدار» نیز در چارچوب برنامه‌های این رویداد پیش‌بینی شده است.