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ناپایداری عصرگاهی امروز همچنان در ارتفاعات هرمزگان ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تگرگ و در مناطقی که شرایط بارش مهیا نیست احتمال وقوع تندباد لحظهای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی افزود: دریا بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناورها بویژه سبک و صیادی با احتیاط رفت و آمد کنند.
مجتبی حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و شب جمعه و شنبه نیز مناطق دریایی استان با افزایش سرعت باد متلاطم میشود.
وی افزود: در این مدت دما تغییر قابل ملاحظهای ندارد.