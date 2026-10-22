به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات با رشد ابر، رگبار پراکنده باران، رعد و برق و تگرگ و در مناطقی که شرایط بارش مهیا نیست احتمال وقوع تندباد لحظه‌ای و بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا وجود دارد.

مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانه‌های فصلی خودداری شود.

وی افزود: دریا بعدازظهر و شب با افزایش سرعت باد جنوب غربی تا شمال غربی متلاطم پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد: شناور‌ها بویژه سبک و صیادی با احتیاط رفت و آمد کنند.

مجتبی حمزه نژاد گفت: بعدازظهر و شب جمعه و شنبه نیز مناطق دریایی استان با افزایش سرعت باد متلاطم می‌شود.

وی افزود: در این مدت دما تغییر قابل ملاحظه‌ای ندارد.