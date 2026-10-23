شهرستان شهرضا در استان اصفهان و شهرستان ساوه در استان مرکزی دو مرکز تولید انار مرغوب و باکیفیت در کشور هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ شهرستان شهرضا با ۲ هزار و ۳۰۰ هکتار باغ انار ۳۰ درصد باغ‌های انار استان اصفهان را به خود اختصاص داده است و سالانه حدود ۲۸ هزار تن انار از باغ‌های شهرضا برداشت می‌شود.

شهرستان ساوه نیز ۱۱ هزار هکتار باغ انار دارد و پارسال ۵۰۰ تن انار آن صادر شده است.

پیش بینی می‌شود که امسال از باغ‌های این دو شهرستان حدود ۱۷۰ هزار تن انار برداشت شود.

فرماندار شهرستان شهرضا با اشاره به اینکه شهرضا رتبه اول کیفیت و سطح زیرکشت انار در استان را دارد، گفت: امسال برای نهمین سال متوالی جشنواره انار شهرضا از ۷ آبان به مدت یک هفته در روستای امامزاده شاه سید علی اکبر (ع) برگزار می‌شود.

فریبرز امیری افزود: در این جشنواره ۱۸۰ غرفه سوغات و صنایع دستی و ۷۰ غرفه فروش انار و مشتقات آن پیش بینی شده است.

وی گفت: جشنواره انار زمینه‌ساز رونق اقتصادی، حمایت از کشاورزان و جذب گردشگر است.

انار یکی از مهم‌ترین محصولات کشاورزی و خاستگاه آن ایران است و سالانه حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن انار در کشور تولید می‌شود.

برداشت انار در شهرضا از اوایل آبان آغاز می‌شود.