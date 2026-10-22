مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی با صدور پیامی کسب نشان ارزشمند برنز رقابت‌های پارالمپیک ناگویا به دست حسن جانفشان، ورزشکار اشنویه ای را موجب افتخار و خرسندی جامعه ورزش استان عنوان کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، کسب مدال ارزشمند برنز رقابت‌های پارالمپیک ناگویا توسط حسن جانفشان، ورزشکار شایسته و پرافتخار اهل اشنویه، موجب افتخار و خرسندی جامعه ورزش استان آذربایجان‌غربی شد.

اینجانب ضمن تبریک این موفقیت ارزشمند به حسن جانفشان عزیز، خانواده محترم ایشان و جامعه ورزش استان، این مدال را نمادی از تلاش، اراده، امید و باور به توانایی‌ها می‌دانم؛ موفقیتی که بار دیگر نشان داد مسیر افتخارآفرینی، با انگیزه، پشتکار و ایمان به هدف هموار می‌شود و سن و محدودیت‌ها نمی‌توانند مانع درخشش اراده‌های بزرگ شوند.

بی‌تردید، تجربه و انگیزه این ورزشکار ارزشمند می‌تواند الهام‌بخش نسل جوان و نویدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش استان باشد. امیدوارم شاهد تداوم موفقیت‌های حسن جانفشان و دیگر ورزشکاران کشورمان در میادین بین‌المللی باشیم.

همچنین برای سایر اعضای کاروان اعزامی جمهوری اسلامی ایران به رقابت‌های پارالمپیک ناگویا آرزوی موفقیت و سربلندی دارم و امیدوارم با درخشش این عزیزان، پرچم پرافتخار ایران اسلامی بیش از پیش در میادین ورزشی به اهتزاز درآید.

سجاد بیرامی

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان‌غربی