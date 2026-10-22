تظاهرات معلمان در مادرید برای دومین هفته متوالی در اعتراض به اختصاص منابع مالی دولت محلی به مدارس خصوصی و بی توجهی به مدارس دولتی ادامه دارد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از شبکه تلویزیونی العربی، معلمان مدارس در مادرید برای دومین هفته تظاهرات کردند.

در مرکز شهر مادرید، پایتخت اسپانیا، معلمان برای دومین هفته پیاپی تظاهرات و اعتصاب کردند. آنها در ساعات شب به خیابان آمدند تا خشونت پلیس اسپانیا علیه معلمان را در روز‌های گذشته محکوم کنند. این معلمان برای دومین هفته متوالی در اعتراض به عملکرد دولت محلی که به جناح راست اسپانیا نزدیک است، تظاهرات و اعتصاب کرده‌اند. آنها خواستار دولتی شدن آموزش و اختصاص منابع مالی دولت محلی به مدارس دولتی هستند؛ چرا که به گفته آنها، دولت محلی تمام منابع مالی خود را به مدارس خصوصی اختصاص می‌دهد و این مسئله موجب تضعیف مدارس دولتی شده است. معلمان همچنین از دولت محلی می‌خواهند فرصت‌های شغلی بیشتری برای استخدام معلمان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها فراهم کند و منابع و امکانات لازم را در مدارس دولتی و دانشگاه‌ها در اختیار آنها قرار دهد.