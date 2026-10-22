به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سید محمد فاطمی سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان گفت: امسال ۱۸۰ هکتار از اراضی این شرکت‌ها به کشت ذرت علوفه‌ای اختصاص یافت.

وی با اشاره به فرارسیدن فصل برداشت ارزن و گاورس افزود: پیش‌بینی می‌شود از سطح ۸۷ هکتار از اراضی سطح زیرکشت شرکت‌های سهامی زراعی استان میزان حدود ۲۳۰ تن برداشت شود.

سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان شرکت‌های سهامی زراعی را از ظرفیت‌های مهم بخش کشاورزی استان در تولید محصولات زراعی و تأمین علوفه مورد نیاز دام عنوان کرد و گفت: با برخورداری از هفت شرکت سهامی زراعی، استان خراسان جنوبی یکی از قطب‌های فعالیت شرکت‌های سهامی زراعی در کشور به شمار می‌رود.