برداشت بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ تن ذرت علوفهای از مزارع شرکتهای سهامی زراعی خراسان جنوبی
سرپرست مدیریت تعاون روستایی خراسان جنوبی از برداشت بیش از ۷ هزار و ۴۰۰ تن ذرت علوفهای از سطح ۱۸۰ هکتار از اراضی شرکتهای سهامی زراعی استان خبر داد.
وی با اشاره به فرارسیدن فصل برداشت ارزن و گاورس افزود: پیشبینی میشود از سطح ۸۷ هکتار از اراضی سطح زیرکشت شرکتهای سهامی زراعی استان میزان حدود ۲۳۰ تن برداشت شود.
سرپرست مدیریت تعاون روستایی استان شرکتهای سهامی زراعی را از ظرفیتهای مهم بخش کشاورزی استان در تولید محصولات زراعی و تأمین علوفه مورد نیاز دام عنوان کرد و گفت: با برخورداری از هفت شرکت سهامی زراعی، استان خراسان جنوبی یکی از قطبهای فعالیت شرکتهای سهامی زراعی در کشور به شمار میرود.