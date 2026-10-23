به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: این گیاه در بیش از ۷۰۰ هکتار از مزارع شهرستان‌های دیم کار (فریدن، فریدونشهر، چادگان، سمیرم و بویین میاندشت) کشت می‌شود.

پیمان فیروزنیا ادامه داد: متوسط عملکرد این گیاه در مزارع دیم حدود ۴۰۰ کیلوگرم درهکتار است و پیش بینی می‌شود، عملکرد آن با ورود ارقام جدید (مانند سهیل و سپهر) افزایش یابد.

وی با بیان اینکه گیاه کاملینا جزو گیاهان روغنی است ادامه داد: روغن این گیاه مفید و غیراشباع است و خاصیت آنتی کسیداسیون دارد.

پیمان فیروز نیا گفت: این در سال‌های اخیر به دلیل نیاز آبی پایین و همچنین افزایش قدرت ماندگاری روغن‌های گیاهی مورد توجه قرارگرفته و در شهرستان‌های غربی استان به صورت دیم کشت می‌شود.

کاملینا گیاهی کم‌آب‌طلب با دانه‌های روغنی سرشار از اسید‌های چرب غیراشباع و کنجاله‌ای غنی از پروتئین است که می‌تواند به افزایش بهره‌وری کشاورزی، تامین خوراک دام و بهبود سلامت کمک کند؛ این گیاه محصولی پربرکت برای کشاورزان است که بررسی خواص روغن آن برای سلامت مغز و جلوگیری از بیماری آلزایمر نیز اهمیت دارد.