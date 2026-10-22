دویست و سی و پنجمین شب از اجتماع شبانه مردم اصفهان، پیام روشنی از عزم مردم برای صیانت از ایران، امنیت، عزت و آینده کشور به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ حدود هفت ماه است که شب‌های شهر‌های ایران ازجمله اصفهان، شاهد صحنه‌ای کم‌نظیر از حضور، همدلی، بصیرت و ایستادگی مردمی است که با پرچم‌گردانی، سرود و شعار، سخنرانی، روشنگری و اجتماعات مؤمنانه، کانون‌هایی از تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب، همبستگی و دفاع از کشور و گرامیداشت نام و خاطره شهدا را ایجاد کرده‌اند.

۲۳۵ شب حضور مداوم، فقط یک عدد نیست، روایت ۲۳۵ شب ایستادگی است.

این حضور مستمر مردم ولایی اصفهان روایتی از پایمردی مردمی است که دفاع از سرزمین خود را تنها به روز‌های آرام محدود نکرده و همچنان بر ماندن در میدان تأکید دارند.