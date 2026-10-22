دبیر طرح تاریخ شفاهی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با اعلام انجام ۱۵۰ جلسه مصاحبه و گفت‌و‌گو با ۸۲ چهره برجسته در پنج حوزه تخصصی، گفت هدف از اجرای این طرح‌ها، تدوین یک روش‌شناسی منسجم، ایجاد زبان مشترک در حوزه تاریخ شفاهی و حرکت از دانش تاریخی به سمت کنشگری و اثرگذاری عملی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین سبطی در نخستین کارگاه آموزشی و عملی تاریخ شفاهی که صبح امروز پنجشنبه ۳۰ مهر در هتل لاله تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت مفهوم سواد تاریخی در رویکرد‌های جدید جهانی و یونسکو، اظهار کرد: سواد تاریخی از جمله انواع سواد‌هایی است که در جهان مورد توجه قرار گرفته و مفهوم محوری آن، فراتر رفتن از دانستن و رسیدن به مرحله کنشگری است.

او با تاکید بر ضرورت تمایز میان دانش و توانش، افزود: باید از مرحله آگاهی و شناخت عبور کنیم و به مرحله عمل و اثرگذاری برسیم. در حوزه تاریخ نیز نگاه به بیرون، در بسیاری از موارد جذاب‌تر از توجه به درون بوده است؛ ازاین‌رو، ضروری است با نگاهی روشمند، ظرفیت‌های تاریخی خود را شناسایی، ثبت و مستندسازی کنیم و این شناخت را به اقدام موثر تبدیل کنیم.

سبطی با اشاره به شکل‌گیری شورای راهبردی تاریخ شفاهی در وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی بیان کرد: یکی از اهداف اصلی این شورا، ایجاد نظام‌مندی و تدوین روش‌شناسی هماهنگ برای فعالیت‌های تاریخ شفاهی بود. در همین راستا، کمیته تخصصی و فنی تشکیل شد تا طرح‌های پیشنهادی را بررسی کند و زمینه اجرای پروژه‌های کلان در این حوزه فراهم شود.

دبیر پروژه تاریخ شفاهی با تشریح طرح‌های تعریف‌شده در این حوزه گفت: پنج طرح اصلی شامل تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی، تاریخ شفاهی حوزه حکمرانی، تاریخ شفاهی حوزه گردشگری، تاریخ شفاهی هنر‌های ملی و تاریخ شفاهی صنایع‌دستی شکل گرفته است.

او ادامه داد: همچنین دو طرح دیگر را مصوب کرده‌ایم که فرایند تبدیل ایده به دیده را طی می‌کند و شامل تاریخ شفاهی وزارت میراث‌فرهنگی در دوره دو جنگ اخیر و تاریخ شفاهی خبرنگاران حوزه میراث‌فرهنگی است.

سبطی تجمیع این فعالیت‌ها را زمینه دستیابی به زبان مشترک در حوزه تاریخ شفاهی عنوان کرد که بر اساس آن بتوان به تعاریف، معیار‌ها و استاندارد‌های واحد در زمینه تاریخ شفاهی و روش‌شناسی رسید.

دبیر تاریخ شفاهی تصریح کرد: هدف ما نباید صرفا اجرای چند پروژه مستقل باشد، بلکه باید فراتر از پروژه‌ها حرکت کنیم و با تکیه بر یک روش‌شناسی مشخص، به هماهنگی و انسجام در تولید محصولات نهایی دست یابیم.

سبطی با اشاره به فرهنگ‌سازی از چهار مسیر ایدئولوژی، فناوری و تکنولوژی، قانون و آموزش افزود: هدف شورای سیاست‌گذاری و کمیته تخصصی نیز تغییر فرهنگ سازمانی و اصلاح نگاه به تاریخ شفاهی است تا این حوزه به‌عنوان بخشی موثر از فرایند ثبت، حفظ و انتقال تجربه‌های سازمانی مورد توجه قرار گیرد.

او در تشریح اقدامات انجام‌شده در پروژه تاریخ شفاهی میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: تاکنون با ۸۲ نفر در چارچوب پنج حوزه اصلی مصاحبه و گفت‌و‌گو انجام شده و ۱۵۰ جلسه ضبط داشته‌ایم. همچنین ۱۰ جلسه شورای سیاست‌گذاری به ریاست وزیر و ۱۳ جلسه کمیته تخصصی برگزار شده است.

دبیر پروژه تاریخ شفاهی میراث‌فرهنگی در پایان ابراز امیدواری کرد که مجموعه اقدامات انجام‌شده، با ایجاد هماهنگی و انسجام در روش‌ها و رویکردها، به نتایج ملموس و دستاورد‌های موثر منجر شود و زمینه حرکت از دانش تاریخی به سوی کنشگری را فراهم آورد.