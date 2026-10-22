معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد: ۳۰۰ اثر پژوهشی (معادل ۴۱ درصد آثار ارسالی) به سومین کنگره سالیانه پژوهش و فناوری دانشجویان کلان‌منطقه ۷ آمایشی کشور پذیرفته شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، علی حسن‌پور گفت: در مجموع ۷۲۷ مقاله پژوهشی به دبیرخانه این کنگره ارسال شد.

وی افزود: در این رویداد، ۲۹ مورد در قالب سخنرانی علمی، ۹۰ مورد در قالب پوستر و ۱۸۵ مورد در قالب پوستر الکترونیک ارائه می‌شود.

دکتر حسن‌پور خاطرنشان کرد: در برنامه علمی این دوره، ۶ پنل تخصصی با محوریت موضوعات اولویت‌دار و نوظهور نظام سلامت شامل «جوانی جمعیت، سلامت باروری و چالش‌های ناباروری»، «بیماری‌های واگیر و غیرواگیر، سرطان و پزشکی بالینی»، «پرستاری، مامایی و مراقبت‌های بالینی»، «چالش‌های زیست‌محیطی، سلامت و بهداشت عمومی»، «هوش مصنوعی و فناوری‌های نوین در علوم پزشکی» و «دندانپزشکی و علوم دهان و دندان» برگزار می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری رویداد فناورانه ایده شو و گفت: تعداد ۷۰ ایده نوآورانه دریافت شد که ۱۰ ایده پس از داوری تخصصی به مرحله نهایی راه یافتند، در بخش جشنواره فرهنگی «به رنگ زاگرس» نیز، ۵۰ اثر هنری دریافت شد که ۳ اثر به عنوان آثار برتر انتخاب شدند.