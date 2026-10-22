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سعید افروز نماینده کرمانی پرتاب نیزه مردان کشورمان با ثبت رکورد ۴۲.۵۸ متر و شکستن رکورد جهان طلایی شد.
️به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازیهای پاراآسیایی ناگویا در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است که سعید افروز و محمد ابراهیم پورطلایی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۳۳/۳۴ با ورزشکارانی از عراق، عربستان، ویتنام و چین رقابت کردند و نشان های طلا و نقره گرفتند.
️سعید افروز ورزشکار کرمانی تیم ملی با ثبت رکورد ۴۲.۵۸ متر ضمن شکستن رکورد جهان طلایی شد.