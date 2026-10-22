️به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، چهارمین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است که سعید افروز و محمد ابراهیم پورطلایی در پرتاب نیزه مردان کلاس ادغامی F۳۳/۳۴ با ورزشکارانی از عراق، عربستان، ویتنام و چین رقابت کردند و نشان های طلا و نقره گرفتند.

️سعید افروز ورزشکار کرمانی تیم ملی با ثبت رکورد ۴۲.۵۸ متر ضمن شکستن رکورد جهان طلایی شد.