۶ نفر بر اثر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در اردستان مصدوم و راهی بیمارستان شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ سخنگوی مرکز حوادث و فوریت‌های پزشکی استان اصفهان گفت: در پی تماس یکی از شهروندان با سامانه ۱۱۵ مبنی بر واژگونی سواری پژو ۴۰۵ در کیلومتر ۳ جاده مهاباد به کاشان، دو واحد عملیاتی اورژانس پیش بیمارستانی به محل حادثه اعزام شدند.

عباس عابدی ادامه داد: در این حادثه رانندگی ۶ نفر شامل (۲ مرد، ۲ زن و ۲ کودک) مصدوم و پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی، راهی مرکز درمانی شهید بهشتی اردستان شدند.

علت این حادثه در دست بررسی است.