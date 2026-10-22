مجلس شورای اسلامی در روز‌های یکشنبه و سه شنبه هفته آینده به صورت حضوری و مجازی نشست علنی برگزار می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مجلس شورای اسلامی در روزهای یک شنبه و سه شنبه هفته آینده به صورت حضوری و مجازی نشست علنی برگزار می کند.

دستورکار نشست های علنی هفته آینده مجلس به این شرح است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره طرح مقابله با نفوذ سرویس‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهاد‌های بیگانه در کشور

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه موافقت‌نامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه اصلاح قانون به‌کارگیری سلاح توسط ماموران نیرو‌های مسلح در موارد ضروری

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها درباره طرح حمایت از اجتماعات و راهپیمایی‌ها مطابق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه مدیریت بدهی‌های عمومی

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران درباره طرح اصلاح موادی از قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه اصلاح ماده ۳۷ قانون تامین اجتماعی و گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به معاهده مراکش برای تسهیل دسترسی افراد نابینا، کم‌بینا یا دارای دیگر معلولیت‌های خوانشی به آثار منتشرشده

گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح تبصره یک ماده ۲ قانون حمایت از هنرمندان، استادکاران و فعالان صنایع دستی

گزارش کمیسیون اقتصادی درباره لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازوکار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه و لایحه موافقت‌نامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه درباره شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره لایحه پروتکل همکاری و تعامل میان مراجع مرزبانی الحاقی به موافقت‌نامه همکاری در زمینه امنیت در دریای خزر، مورخ ۲۷ آبان ۱۳۸۹ برابر با ۱۸ نوامبر ۲۰۱۰ و گزارش این کمیسیون درباره لایحه موافقت‌نامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر

گزارش کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب معاهده (کنوانسیون سازمان بین‌المللی علائم کمک ناوبری دریایی) و گزارش کمیسیون اجتماعی درباره لایحه تصویب مقاوله‌نامه حداقل سن ۱۹۷۳ میلادی (۱۳۵۲)

سوال مصطفی پوردهقان اردکانی، نماینده اردکان، و تعدادی دیگر از نمایندگان از وزیر امور اقتصادی و دارایی

انتخاب نمایندگان عضو و ناظر در مجامع و شورا‌ها