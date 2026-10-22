جشنواره مشتک به همت شورا و شهرداری بفروئیه با هدف احیای غذا‌های سنتی در دبستان فاطمیه بفروئیه استان یزد برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، طاهره علم‌چی، پژوهشگر آداب و رسوم و غذا‌های سنتی میبد گفت: این جشنواره با حضور ۱۲ خانواده و با هدف احیای غذا‌های سنتی و فراموش‌شده میبد و مستندسازی این میراث ارزشمند غذایی برگزار شد.



علم‌چی، با بیان اینکه در این رویداد، غذا‌های سنتی منطقه را با مواد اولیه و شیوه‌های تهیه بومی معرفی می‌کنیم افزود: مواد اصلی تهیه مشتک در قدیم نان خشک، پیاز و پنیر یا توت و کشک بوده است.



وی گفت:، اما آنچه که برای ما اهمیت دارد، حفظ مزه اولیه که درگذشته درخانه مادربزرگ‌ها تهیه می‌شده است.



علم‌چی با تأکید بر ضرورت حفظ میراث غذایی منطقه تصریح کرد: هدف اصلی ما احیای غذا‌های سنتی میبد و ثبت و مستندسازی یک یا دو نمونه از این غذاها است تا این بخش از فرهنگ و هویت بومی برای نسل‌های آینده حفظ شود.