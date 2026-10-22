دردیدار استاندار آذربایجان‌غربی با رئیس سازمان زندان‌های کشور، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه قضایی و زندان‌های استان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رضا رحمانی استاندار آذربایجان‌غربی در نشستی با حیدر آسیابی رئیس سازمان زندان‌های کشور، محمد علی‌نژاد رئیس کل دادگستری استان و هیئت همراه، مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه قضایی و زندان‌های استان را مورد بررسی قرار داد.

استاندار آذربایجان‌غربی در این نشست با تأکید بر اهمیت هم‌افزایی دستگاه‌ها برای حل مسائل استان، تعامل مستمر مجموعه‌های مسئول را زمینه‌ساز تسریع در پیگیری موضوعات مشترک و بهبود روند خدمت‌رسانی عنوان کرد.

در این نشست بر ضرورت تقویت تعامل و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، قضایی و سازمان زندان‌ها در راستای پیگیری مسائل موجود، رفع موانع و ارتقای سطح همکاری‌های بین‌بخشی تأکید شد.